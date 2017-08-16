«Сток Сити» объявил о переходе Хесе из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в Англии. 24-летний футболисту успешно прошёл медицинское обследование и стал игроком «Сток Сити», о чём сообщает пресс-служба английского клуба. В составе «гончаров» Хесе будет выступать на правах аренды.
Исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз прокомментировал переход Хесе.
«Мы очень рады, что Хесе решил присоединиться к нам. У него был не самый счастливый период в «ПСЖ», но он ещё молод. Хесе может произвести большое впечатление в Премьер-лиге», — сказал Скоулз.
Фото Хесе с футболкой «Сток Сити» также можно посмотреть в «Твиттере».
«Сток Сити» согласовал с «ПСЖ» аренду Хесе