175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сток Сити» объявил о переходе Хесе из «ПСЖ»

16 августа 2017, среда. 11:06 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в Англии. 24-летний футболисту успешно прошёл медицинское обследование и стал игроком «Сток Сити», о чём сообщает пресс-служба английского клуба. В составе «гончаров» Хесе будет выступать на правах аренды.

Исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз прокомментировал переход Хесе.

«Мы очень рады, что Хесе решил присоединиться к нам. У него был не самый счастливый период в «ПСЖ», но он ещё молод. Хесе может произвести большое впечатление в Премьер-лиге», — сказал Скоулз.

Фото Хесе с футболкой «Сток Сити» также можно посмотреть в «Твиттере».

«Сток Сити» согласовал с «ПСЖ» аренду Хесе
Источник: Официальный сайт ФК "Сток Сити" Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Сток Сити Хесе Родригес Трансферы Фото
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
12:20 «Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт
12:15 Шюррле из-за травмы выбыл из строя на четыре недели
12:05 Уход Баркли из «Эвертона» может сорваться из-за травмы
12:00 «Чемпионат» запустил хэштег #ЧемпНапиши
11:54 Венгер: прогресса в переговорах с Алексисом по новому контракту нет
11:39 Вальверде: несомненно, рассчитываю на Серхи Роберто
11:37 Черчесов: я горжусь, что возглавляю сборную России
11:27 Нападающий «Сток Сити» Хоселу перешёл в «Ньюкасл»
11:07 Эмануэльсон: «Утрехту» будет непросто, но «Зенит» — это не команда суперзвёзд
11:06 «Сток Сити» объявил о переходе Хесе из «ПСЖ»
11:05 Эффенберг: в последние годы «Бавария» заслуженно выбывала из ЛЧ
11:00 Участницы конкурса «Мисс ЦСКА» в образах Акинфеева и Головина – в фоторепортаже
10:48 Защитник «Олимпика» Немчанинов проходит медобследование в «Крыльях Советов»
10:48 Зидан: доволен «Реалом», но до 31 августа может произойти всё, что угодно
10:43 Газинский: Смолов хочет играть за рубежом. Надеемся, он останется ещё на сезон
10:37 Паулиньо подарил своему водителю в Китае автомобиль
10:27 «Наполи» – «Ницца»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
10:20 «Депортиво» заинтересован в услугах Диего Косты на правах аренды
10:11 Воспитанники «Рубина» оказались сильнее ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака»
10:01 Пулишич: для меня дортмундская «Боруссия» является европейским грандом
09:59 «Реал» и «Барселона» с 2013 года потратили по € 500 млн на покупку игроков
09:57 44 города в США, Канаде и Мексике готовы принять ЧМ-2026
09:56 Футболисты «Янг Бойз» поддержали игрока, забившего автогол в матче с ЦСКА
09:33 Бускетс объяснил свои слова насчёт приобретения новых игроков
09:31 Кайо, которым интересовался «Зенит», может стать игроком «Реала»
09:20 «Наполи» отклонил предложение «Барселоны» по Инсинье
09:16 «Утрехт» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:14 Ж. Боатенг уверен, что Салихамиджич будет очень полезен «Баварии»
09:10 «Реал» передумал продавать Ковачича «Интеру» после матча с «Барселоной»
08:50 «Тоттенхэм» согласовал с Давинсоном условия 5-летнего контракта
08:45 Экс-менеджер «Байера»: «Бавария» — вторая в мире после «Реала»
08:42 «Вильярреал» договорился с «Миланом» об аренде Бакки
08:41 Роббен: больше всего в своей карьере горжусь тем, что выступаю в «Баварии»
08:03 Венгер: до сих пор надеюсь, что «Арсенал» продлит контракт с Алексисом Санчесом
07:53 «Челси» рассматривает Белотти в качестве замены Диего Косте
07:52 Карвахаль: не концентрируемся на том, играет ли против нас Неймар или Деулофеу
07:33 Эффенберг: «Боруссии» Д вполне по силам доставить неприятности «Баварии»
07:32 Зидан: не сомневаюсь, что «Барселона» способна доставить «Реалу» неприятности
07:31 Ж. Боатенг: хочу наконец быть здоровым в течение всего сезона
07:30 Спортивный директор «Боруссии» М считает, что У. Дембеле вредит футболу
07:03 Лингард: чемпионство «МЮ»? Почему бы и нет
07:00 «Сухарь» Акинфеева, фанаты за решёткой и торговый центр внутри стадиона. Фото
06:50 «Челси» предложит «Саутгемптону» £ 15-20 млн за Седрика Суареша
06:36 Бускетс: Паулиньо может многое дать «Барселоне», у нас нет такого игрока
06:36 Экс-игрок «Терека» Лежар подписал контракт с «Сент-Трюйденом»
Все новости RSS
Партнерский контент