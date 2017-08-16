Вальверде: несомненно, рассчитываю на Серхи Роберто

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подчеркнул, что не собирается расставаться с полузащитником Серхи Роберто.
«Я, несомненно, рассчитываю на Серхи Роберто. Не имеет значения, сколько он играл под моим руководством, выходил на поле в основном составе или нет. Очевидно, что я связываю с ним надежды», — приводит слова Вальверде AS.
Ранее сообщалось, что Серхи Роберто недоволен своим нынешним положением в каталонском клубе. После того как команду возглавил Вальверде, он не всегда попадает в основной состав и начал думать о смене клубной прописки. Настроению игрока способствует и то, что цвета сине-гранатовых со следующего сезона будет защищать бразильский хавбек Паулиньо. Кроме того каталонские СМИ сообщали, что в ближайшие дни «Барселона» приобретёт и полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.