«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» предложил бывшему главному тренеру «Анжи» Александру Григоряну трёхлетний контракт. Перед специалистом поставлена задача – вывести команду в ФНЛ.
Ранее стало известно, что по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков. 12 августа Александр Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.
После четырёх туров «Арарат» занимает в ПФЛ зоны «Центр» 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал»
Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».