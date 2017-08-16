ЦСКА выложил видеоролик о дерби со «Спартаком»

ЦСКА опубликовал видеоблог «ВЭБ Арены», посвящённый московскому дерби со «Спартаком». Сделали это «армейцы» на официальном канале в YouTube. Матч состоялся 12 августа в рамках 6-го тура РФПЛ и завершился в пользу «армейцев» (2:1).
По ходу встречи «армейцы» после гола Марио Пашалича на 48-й минуте уступали (0:1), но сумели вырвать победу. На 83-й минуте с передачи Александра Головина отличился Георгий Щенников, а через минуту забил Витиньо, которому ассистировал Фёдор Чалов.
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ЦСКА представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»