Марадона: лучшее моё качество? Никогда не страдал гордыней

Бывший футболист сборной Аргентины, «Барселоны» и «Наполи» Диего Марадона отметил, что никогда не страдал звёздной болезнью и общался со своими партнёрами по команде на равных.
«Лучшее моё качество? Я никогда не страдал гордыней. Я прежде всего всегда хотел быть рядом с партнёрами по команде и помогать им», — приводит слова Марадоны Ole.
На вопрос о том, кто был его лучшим партнёром на поле, Марадона назвал бывшего нападающего сборной Бразилии Кареку, вместе с которым защищал цвета «Наполи».
Сборная Аргентины в 1986 году стала чемпионом мира прежде всего благодаря игре Марадоны.
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