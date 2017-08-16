Мората: мне надо совершить прорыв в карьере, «Челси» — идеальное место для этого

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился ожиданиями от стартовавшего сезона. Испанец перешёл в лондонский клуб этим летом из мадридского «Реала».
«Мне нужно совершить прорыв в своей карьере, и я нахожусь в идеальном месте и идеальном клубе для того, чтобы сделать это. У меня есть всё, что мне нужно, и, если я буду усердно работать, я смогу хорошо себя проявить.
Моя мотивация очень высока, я всегда мыслю как победитель и хочу выиграть всё, что возможно выиграть. В прошлом сезоне команда выиграла АПЛ, и теперь мы стараемся вновь выиграть этот турнир и, может быть, Лигу чемпионов", — цитирует Морату пресс-служба «Челси».
Мората: рад возможности работать с Конте, он один из лучших тренеров в мире