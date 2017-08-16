«Лас-Пальмас» расторг контракт с Боатенгом

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг больше не является игроком «Лас-Пальмаса». Руководство испанского клуба приняло решение расторгнуть контракт с футболистом. Об этом говорится на сайте «Лас-Пальмаса».
Решение расстаться с 30-летним полузащитником принято в связи с серьёзными личными проблемами игрока. Сегодня, 16 августа, состоится пресс-конференция, на которой Боатенг попрощается с болельщиками.
Отметим, что в мае Кевин-Принс Боатенг, который выступает за «Лас-Пальмас» с 2016 года, продлил контракт на три сезона.
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