ЦСКА вылетел из Швейцарии в Москву

ЦСКА после победы над «Янг Бойз» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов из Швейцарии вылетел в Москву. Накануне подопечные Виктора Гончаренко добились минимальной победы (1:0).
В первой половине игры «Янг Бойз» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но голевых ситуаций было немного, а ЦСКА уверенно держал оборону. Во втором тайме швейцарцы продолжили владеть инициативой, но единственный гол оказался на счету гостей — на 91-й минуте защитник Касим Нуху отправил мяч в собственные ворота.
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»