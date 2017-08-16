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ЦСКА вылетел из Швейцарии в Москву

16 августа 2017, среда. 13:32 Футбол

ЦСКА после победы над «Янг Бойз» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов из Швейцарии вылетел в Москву. Накануне подопечные Виктора Гончаренко добились минимальной победы (1:0).

В первой половине игры «Янг Бойз» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но голевых ситуаций было немного, а ЦСКА уверенно держал оборону. Во втором тайме швейцарцы продолжили владеть инициативой, но единственный гол оказался на счету гостей — на 91-й минуте защитник Касим Нуху отправил мяч в собственные ворота.

Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».

Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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