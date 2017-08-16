Джорджевич: соперники должны бояться тульский «Арсенал»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился мыслями о перспективах команды в этом сезоне. После 6 туров РФПЛ «пушкари» набрали 4 очка и идут на 13-м месте в турнирной таблице.
«Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды Премьер-Лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться.
Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина. Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время", — цитирует Джорджевича пресс-служба «Арсенала».
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