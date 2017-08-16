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В «Реале» почти не верят в сокращение дисквалификации Роналду больше одной игры

16 августа 2017, среда. 14:00 Футбол

В мадридском «Реале» продолжают питать слабую надежду на то, что нападающему Криштиану Роналду удастся выйти на поле в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной» 16 августа, сообщает Marca.

Но одновременно в «Королевском клубе» почти не верят в возможность сокращения пятиматчевой дисквалификации игрока больше, чем на одну игру. 16 августа должно стать известно решение федерации футбола Испании (RFEF).

Если «Реалу» не удастся обжаловать решение RFEF, то Роналду не поможет команде в матче с «Барселоной», а также в четырёх встречах Примеры — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

Роналду был удалён с поля в первом матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (3:1). Столь суровое наказание применено к нему за толчок арбитра этой игры Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

Карвахаль: Роналду не хотел проявить неуважение к арбитру
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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