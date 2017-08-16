Геррейро обязали отдать € 90 тыс. на благотворительность за скрытие с места ДТП

Суд обязал защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро направить € 90 тыс. на благотворительность, пишет Deutsche Welle.
Португальский игрок недавно покинул место незначительного дорожно-транспортного происшествия, случившегося по его вине. По мнению суда, выплата должна компенсировать вину Геррейро перед обществом.
Сейчас защитник восстанавливается от травмы, полученной в матче сборной Португалии с командой России (1:0) на Кубке конфедераций—2017. В Дортмунде ожидают, что Геррейро вернётся в строй в октябре или ноябре.
Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро прооперирован и пропустит 3-4 месяца