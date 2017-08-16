«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о переходе Матюиди за € 20 млн

«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о переходе полузащитника Блеза Матюиди. Сегодня генеральный директор туринской команды Джузеппе Маротта встретился в Монте-Карло со спортивным директором парижан Антеро Энрике, и стороны пришли к соглашению, информирует The Guardian.
Сумма перехода составит € 20 млн плюс бонусы. Матюиди согласовал с «Ювентусом» контракт сроком на три года.
В первых двух матчах нового сезона французской Лиги 1 Матюиди провёл на поле в общей сложности 26 минут, оба раза выходя на замену. Контракт 30-летнего полузащитника с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.
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