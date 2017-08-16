«Айнтрахт» проявляет интерес к экс-игроку «Лас-Пальмаса» Кевину-Принсу Боатенгу

Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг, контракт с которым был расторгнут 16 августа, может продолжить карьеру в Германии. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». Информацию подтвердил главный тренер Нико Ковач.
«Боатенг входит в сферу наших интересов. Мы лишились Марко Фабиана и теперь рассматриваем варианты на трансферном рынке», — цитирует Ковача Bild.
Руководство испанского клуба ранее сообщило, что Боатенг покинул команду по семейным обстоятельствам.
«Лас-Пальмас» расторг контракт с Боатенгом