В «Барселоне» назвали ложными слухи о покупке Паулиньо в интересах Бартомеу

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала заявление в ответ на появившуюся в СМИ информацию о том, что переход полузащитника Паулиньо в каталонский клуб из «Гуанчжоу Эвергранд» мог быть осуществлён с целью принести выгоду компании ADELTE Group, которой руководит президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.
В испанских изданиях сообщалось, что компания Бартомеу, которая занимается транспортным бизнесом, имеет интересы в Китае, связанные с компанией Evergrande Group, владеющей «Гуанчжоу Эвергранд», вследствие чего трансфер Паулиньо за € 40 млн мог быть осуществлён с выгодой для обеих компаний.
На своём официальном сайте «Барселона» сообщила, что потребовала от изданий, опубликовавших статьи по поводу якобы сомнительного перехода Паулиньо, написать опровержения. Если этого не будет сделано, сине-гранатовые грозятся предпринять соответствующие юридические шаги в отношении СМИ. В пресс-службе каталонцев заявили, что вся информация, появившаяся в прессе по данному поводу, является ложной.