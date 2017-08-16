Дисциплинарный комитет оставил в силе дисквалификацию Роналду на пять матчей

«Реалу» не удалось добиться сокращения дисквалификации форварда Криштиану Роналду на пять матчей. Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола не удовлетворил апелляцию мадридского клуба и оставил в силе дисквалификацию португальского футболиста, пишет Sport.
Роналду был отстранён на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Форварда «сливочных» дисквалифицировали на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Таким образом, Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка с «Барселоной» (17 августа), а также в четырёх встречах Ла Лиги — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).