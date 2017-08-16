Спортивный директор «Тамбова»: Смирнов потренировался с ЦСКА один день

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков рассказал про вратаря Олега Смирнова, который проходил просмотр в ЦСКА.
«Агент футболиста вышел на наш клуб с официальным письмом от ЦСКА. Президент клуба Георгий Александрович Ярцев подписал это письмо. Мы были, конечно, не против. Повышение класса никому не вредило. Олег пробыл там два дня, с 3 по 5 августа. В первый день приехал, разместился, во второй потренировался, а уже 5-го числа его обратно отправили. То есть, по сути, его там даже и не смотрели. Никакой договорённости вернуться обратно к этому вопросу позже между клубами нет», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Голкипер «Тамбова» Смирнов отправился на просмотр в ЦСКА