Черчесов: должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, по какому принципу вызвал 28 футболистов для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Как уже сообщалось, в конце августа – начале сентября мы проведём учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Сегодня мы определили расширенный список из 28 игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный. В своём большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве национальной сборной.
Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.
Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договорённость с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», — сказал Черчесов.