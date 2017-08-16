Сёмин и Гаджиев оштрафованы за выход за пределы технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 6-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Тосно» (0:2), «Краснодар» — «Амкар» (1:1) и «Зенит» — «Ахмат» (4:0).
«По матчу «Локомотив» — «Тосно»: главный тренер «Локо» Юрий Павлович Сёмин покидал пределы технической зоны без разрешения судьи, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.
По матчу «Краснодар» — «Амкар»: главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и начальник команды Денис Маслов покидали пределы технической зоны без разрешения главного судьи, за это они оба оштрафованы на 10 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» — «Ахмат»: болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.