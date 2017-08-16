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Сёмин и Гаджиев оштрафованы за выход за пределы технической зоны

16 августа 2017, среда. 16:29 Футбол

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 6-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Тосно» (0:2), «Краснодар» — «Амкар» (1:1) и «Зенит» — «Ахмат» (4:0).

«По матчу «Локомотив» — «Тосно»: главный тренер «Локо» Юрий Павлович Сёмин покидал пределы технической зоны без разрешения судьи, за это он оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.

По матчу «Краснодар» — «Амкар»: главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и начальник команды Денис Маслов покидали пределы технической зоны без разрешения главного судьи, за это они оба оштрафованы на 10 тыс. рублей.

По матчу «Зенит» — «Ахмат»: болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Зенит ФК Локомотив Артур Григорьянц Гаджи Гаджиев Денис Маслов Юрий Сёмин Болельщики — Футбол КДК
Новости. Футбол
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