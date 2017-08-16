Григорян возглавил «Арарат»

Новым главным тренером «Арарата» назначен Александр Григорян, контракт с 50-летним специалистом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба московского клуба.
12 августа Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.
30 июня по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.
После четырёх туров «Арарат», набрав 10 очков, делит первое место с «Калугой» в зоне «Центр» ПФЛ.