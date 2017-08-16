Уткин пригласил Широкова в свой клуб

Комментатор Василий Уткин пригласил главу Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-футболиста сборной России Романа Широкова в свой клуб «Эгриси».
«Все сказанное здесь совершенно серьёзно. И, надеюсь, будет иметь продолжение. Большие карьеры не должны заканчиваться вдруг, от скуки или по прихоти одного человека. Большой карьере нужен большой, красивый, уютный финал», — написал Уткин на своей странице в социальной сети «Инстаграм» в комментарии к видео.
Видео доступно на странице Уткина в социальной сети «Инстаграм».
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