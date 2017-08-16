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Уткин пригласил Широкова в свой клуб

16 августа 2017, среда. 17:13 Футбол

Комментатор Василий Уткин пригласил главу Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-футболиста сборной России Романа Широкова в свой клуб «Эгриси».

«Все сказанное здесь совершенно серьёзно. И, надеюсь, будет иметь продолжение. Большие карьеры не должны заканчиваться вдруг, от скуки или по прихоти одного человека. Большой карьере нужен большой, красивый, уютный финал», — написал Уткин на своей странице в социальной сети «Инстаграм» в комментарии к видео.

Видео доступно на странице Уткина в социальной сети «Инстаграм».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Василий Уткин Роман Широков
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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