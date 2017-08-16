Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус». Об этом сообщает официальная страница итальянского клуба в социальной сети «Твиттер».
В первых двух матчах нового сезона французской Лиги 1 Матюиди провёл на поле в общей сложности 26 минут, оба раза выходя на замену. Контракт 30-летнего полузащитника с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что сумма перехода составит € 20 млн плюс бонусы, а сам Матюиди согласовал с «Ювентусом» контракт сроком на три года.
Фото доступно на странице ФК «Ювентус» в «Твиттере».
«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о переходе Матюиди за € 20 млн