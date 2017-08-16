Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание полузащитника своей команды Дениса Стоцкого в расширенный состав сборной России на ближайший контрольный сбор, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольную игру с московским «Динамо» (3 сентября).
«Мы очень рады и считаем, что он заслужил это попадание в список. Это большой реверанс и ему, и нашему клубу. Это очень хорошо. Думаю, он докажет, что достоин этого. Это прекрасные эмоции для нашего клуба и дополнительная мотивация нам всем. Стоцкий — крайне неуступчивый футболист, очень универсальный. Может закрывать несколько позиций, адаптируется под любую схему. Грамотный, очень интеллектуальный игрок. Думаю, это и привлекло Черчесова», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.