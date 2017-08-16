175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»

16 августа 2017, среда. 18:00 Футбол

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание полузащитника своей команды Дениса Стоцкого в расширенный состав сборной России на ближайший контрольный сбор, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольную игру с московским «Динамо» (3 сентября).

«Мы очень рады и считаем, что он заслужил это попадание в список. Это большой реверанс и ему, и нашему клубу. Это очень хорошо. Думаю, он докажет, что достоин этого. Это прекрасные эмоции для нашего клуба и дополнительная мотивация нам всем. Стоцкий — крайне неуступчивый футболист, очень универсальный. Может закрывать несколько позиций, адаптируется под любую схему. Грамотный, очень интеллектуальный игрок. Думаю, это и привлекло Черчесова», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Уфа Дмитрий Стоцкий Шамиль Газизов
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
18:22 Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
18:16 Клопп: ситуация по контракту Джана с «Ливерпулем» не идеальна
18:08 Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России
18:06 Григорян: стать главным тренером «Арарата» — настоящий повод для гордости
18:03 Будогосский: предложения Кадырова по работе футбольных арбитров будут услышаны
18:00 Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»
17:57 Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу
17:51 Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»
17:47 Васин: в Берне вообще резиновое покрытие, в Перми искуственное поле лучше!
17:41 «Утрехт» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:34 Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды
17:34 Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче
17:34 Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы
17:31 Кадыров предложил ввести для футбольных арбитров в России базовый оклад и бонусы
17:23 Матюиди прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
17:14 «Тосно» отдал Альшина в аренду курскому «Авангарду»
17:13 Уткин пригласил Широкова в свой клуб
17:10 Тарханов: Черчесова привлекли напористость и подвижность Ильина
16:58 Гюндоган: всё время ощущал помощь со стороны «Сити», хочу отплатить клубу за это
16:34 Григорян возглавил «Арарат»
16:33 КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса
16:31 Шалимов: Смолов может выйти на замену в матче с «Црвеной Звездой»
16:30 Бутенко: арбитру Федотову поставлена низкая оценка за матч «Зенит» — «Ахмат»
16:29 Сёмин и Гаджиев оштрафованы за выход за пределы технической зоны
16:24 Черчесов: должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве сборной
16:23 КДК оштрафовал «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА
16:21 ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»
16:19 Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»
16:18 Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем
16:16 Спортивный директор «Тамбова»: Смирнов потренировался с ЦСКА один день
16:14 Ван Стее: запасные игроки «Зенита» могут играть в ведущих командах Эредивизии
16:12 С. Петров: «Краснодар» должен играть так же жёстко, как «Црвена Звезда»
16:06 Дисциплинарный комитет оставил в силе дисквалификацию Роналду на пять матчей
15:56 Тошич не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на матчи квалификации ЧМ-2018
15:47 В «Барселоне» назвали ложными слухи о покупке Паулиньо в интересах Бартомеу
15:36 Экс-защитник донецкого «Шахтёра» Кучер перешёл в «Кайсериспор»
15:14 «Айнтрахт» проявляет интерес к экс-игроку «Лас-Пальмаса» Кевину-Принсу Боатенгу
15:13 Ледяхов: «Зенит» – главный фаворит чемпионата? Вряд ли
15:03 «Ювентус» договорился с «ПСЖ» о переходе Матюиди за € 20 млн
14:50 Геррейро обязали отдать € 90 тыс. на благотворительность за скрытие с места ДТП
14:49 «Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги
14:41 Вход на матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным
14:24 «Динамо»: стараемся в самые короткие сроки снять запрет на регистрацию игроков
14:14 Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года
Все новости RSS
Партнерский контент