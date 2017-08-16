Григорян: стать главным тренером «Арарата» — настоящий повод для гордости

50-летний специалист Александр Григорян прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Арарата».
«Для меня, как человека, который помнит, что такое «Арарат-73», сегодня особенный день. Всё детство и юность я болел за эту команду и в конечном итоге стал главным тренером одноимённого клуба из Москвы. Это настоящий повод для гордости. Для меня большая честь стать частью «Арарата». Сделаю всё возможное, чтобы мы вместе добились максимальных результатов», — приводит слова Григоряна пресс-служба «Арарата».
Григорян возглавил «Арарат»