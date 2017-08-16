Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим опроверг информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе не вышел на поле в матче 2-го тура Лиги 1 с «Дижоном» (4:1), поскольку был наказан. Ранее сообщалось, что форвард согласовал условия пятилетнего контракта с «ПСЖ».
«Ни о каком наказании не может идти речи. Это некорректное слово. Мы решили поберечь Килиана. Наша обязанность — ограждать 18-летнего парня от той бури, которая бушует сейчас вокруг него. Это решение клуба», — приводит слова Жардима Le Figaro.
Источник: трансфер Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» на грани срыва