Воронин: никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в Англии

Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин выразил мнение, что никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в АПЛ.
«Никто из нынешних украинских игроков не готов играть в английском футболе. Андрей Ярмоленко в том числе. Моё мнение, что это просто не его чемпионат. Я всё время сам мечтал туда попасть. Все преподносят Англию, говорят, что это самый сильный чемпионат, но я был после Германии чуть разочарован. Атмосфера и стадионы хороши, но если брать сам футбол, то это был не мой стиль игры, не то, что мне нравилось. 90% матча — это единоборства, и как такового футбола нет. Плюс очень тяжело, потому что нет перерыва — чемпионат, всего четыре Кубка, времени на восстановление нет.
На сегодняшний день, если брать всех футболистов, которые туда поехали, только Канчельскис сумел заиграть», — сказал Воронин в интервью FootballHub.