175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин

16 августа 2017, среда. 19:21 Футбол

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин сообщил, что хотел бы попробовать силы в европейском топ-клубе, а также выразил желание повторить карьерный путь бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

«Моя реакция, если завтра скажут, что лондонский «Арсенал» сделал конкретное предложение ЦСКА по моему трансферу? Конечно, мне было бы приятно услышать, что мной интересуется команда такого уровня. Наверное, любой футболист, неважно – молодой, опытный – мечтает попробовать себя в Европе. Не скажу на 100%, готов или нет морально и физически к такому вызову, поскольку не тренировался с такими клубами. Да, мы с ЦСКА играли с топ-клубами в Лиге чемпионов, но нужно глубже погрузиться в эту атмосферу. Конечно, мне хотелось бы попробовать.

Хотел бы повторить путь Аршавина, заиграв в России, чтобы потом проявить себя в Англии? Считаю Аршавина сильнейшим футболистом своего поколения. Он забивал «Ливерпулю» четыре, забивал «Барселоне», играл в «Арсенале», одно время даже был лидером команды. Одним из – так точно. Провести карьеру так, как он, было бы вообще супер. Андрей являлся для меня кумиром. Я с детства следил за его игрой, маленьким смотрел по телевизору Евро-2008. Аршавин всегда был очень сильным футболистом», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину
Александр Головин – о победах ЦСКА над «Янг Бойз» и «Спартаком», интересе к себе «Боруссии» и «Арсенала», трансферах «Зенита» и ЧМ-2018.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Александр Головин Андрей Аршавин
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
19:53 Юрист М'Вила: ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится
19:46 «Кардифф Сити» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за £ 10 млн
19:45 Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»
19:34 Вейналдум: никто не может заглянуть Коутиньо в голову и принять решение за него
19:21 Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин
19:20 Воронин: никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в Англии
19:16 «Торино» арендовал у «Ромы» 20-летнего форварда с правом выкупа
19:00 Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ
19:00 Головин — о матче с «Янг Бойз»: должно же было и ЦСКА когда-то повезти!
18:51 Гришин: Оланаре — это ошибка селекционного отдела ЦСКА
18:49 «Эспаньол» объявил, что заплатил «Краснодару» € 2,5 млн за Налдо
18:41 Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России
18:39 Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду
18:38 Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба
18:33 Куман: Сигурдссон прошёл медосмотр для «Эвертона», я уже видел его в синем
18:22 Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
18:16 Клопп: ситуация по контракту Джана с «Ливерпулем» не идеальна
18:08 Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России
18:06 Григорян: стать главным тренером «Арарата» — настоящий повод для гордости
18:03 Будогосский: предложения Кадырова по работе футбольных арбитров будут услышаны
18:00 Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»
17:57 Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу
17:51 Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»
17:47 Васин: в Берне вообще резиновое покрытие, в Перми искусственное поле лучше!
17:41 «Утрехт» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:34 Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды
17:34 Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче
17:34 Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы
17:31 Кадыров предложил ввести для футбольных арбитров в России базовый оклад и бонусы
17:23 Матюиди прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
17:14 «Тосно» отдал Альшина в аренду курскому «Авангарду»
17:13 Уткин пригласил Широкова в свой клуб
17:10 Тарханов: Черчесова привлекли напористость и подвижность Ильина
16:58 Гюндоган: всё время ощущал помощь со стороны «Сити», хочу отплатить клубу за это
16:34 Григорян возглавил «Арарат»
16:33 КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса
16:31 Шалимов: Смолов может выйти на замену в матче с «Црвеной Звездой»
16:30 Бутенко: арбитру Федотову поставлена низкая оценка за матч «Зенит» — «Ахмат»
16:29 Сёмин и Гаджиев оштрафованы за выход за пределы технической зоны
16:24 Черчесов: должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве сборной
16:23 КДК оштрафовал «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА
16:21 ЦСКА оштрафован за бросание фанатами бумажных лент на поле в игре со «Спартаком»
16:19 Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»
16:18 Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем
Все новости RSS
Партнерский контент