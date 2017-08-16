Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин сообщил, что хотел бы попробовать силы в европейском топ-клубе, а также выразил желание повторить карьерный путь бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.
«Моя реакция, если завтра скажут, что лондонский «Арсенал» сделал конкретное предложение ЦСКА по моему трансферу? Конечно, мне было бы приятно услышать, что мной интересуется команда такого уровня. Наверное, любой футболист, неважно – молодой, опытный – мечтает попробовать себя в Европе. Не скажу на 100%, готов или нет морально и физически к такому вызову, поскольку не тренировался с такими клубами. Да, мы с ЦСКА играли с топ-клубами в Лиге чемпионов, но нужно глубже погрузиться в эту атмосферу. Конечно, мне хотелось бы попробовать.
Хотел бы повторить путь Аршавина, заиграв в России, чтобы потом проявить себя в Англии? Считаю Аршавина сильнейшим футболистом своего поколения. Он забивал «Ливерпулю» четыре, забивал «Барселоне», играл в «Арсенале», одно время даже был лидером команды. Одним из – так точно. Провести карьеру так, как он, было бы вообще супер. Андрей являлся для меня кумиром. Я с детства следил за его игрой, маленьким смотрел по телевизору Евро-2008. Аршавин всегда был очень сильным футболистом», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.