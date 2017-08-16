Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в «Милан».
«Я хотел бы ответить, но постараюсь не сказать лишнего. Калинич — игрок, который совместим с нашим стилем игры, он бескорыстен, и он знает, как нужно двигаться в любой ситуации. Может быть, он не чистый страйкер, но мне он очень нравится», — цитирует Монтеллу Gazzetta dello Sport.
Никола Калинич играет в «Фиорентине» с 2015 года, куда перешёл из «Днепра». Его контракт истекает летом 2019 года.