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Тихонов позвонил нескольким десяткам болельщиков «Крыльев»

16 августа 2017, среда. 20:15 Футбол

Матч 8-го тура ФНЛ между «Крыльями Советов» и питерским «Динамо» (2:0) стал самой посещаемой игрой самарцев в текущем сезоне. На игре присутствовало 7064 зрителя.

Спустя пару дней главный тренер команды Андрей Тихонов решил лично поблагодарить владельцев абонементов за поддержку. Сегодня наставник самарцев позвонил нескольким десяткам поклонников «Крыльев». Реакция болельщиков была абсолютно разной: кто-то не верил, что им звонит главный тренер «Крыльев», а кто-то был искренне удивлён звонком.

Видео доступно на странице «Крыльев» в Youtube.

Источник: Официальный YouTube ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб ФК Крылья Советов Андрей Тихонов Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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