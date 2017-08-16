Смолов возобновил тренировки, Канга, Родич, Анджелкович вернулись в Россию. Фото

16 августа на учебно-тренировочной базе «Четук» «Краснодар» провёл заключительное тренировочное занятие в рамках подготовки к первому матчу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Соперниками южан станет белградская «Црвена Звезда», которая провела традиционную предматчевую тренировку на поле стадиона «Краснодар».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировок «Краснодара» и «Црвены Звезды», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
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