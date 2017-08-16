«Эвертон» объявил о переходе Сигурдссона из «Суонси» за рекордную сумму

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Гилфи Сигурдссона из «Суонси Сити» за «рекордную для клуба сумму». 27-летний футболист подписал контракт, который рассчитан на пять лет, информирует пресс-служба «ирисок».
Точная сумма сделки не называется, но по данным СМИ, «Эвертон» заплатил «Суонси» за Сигурдссона £ 45 млн (€ 49,3 млн).
В «Суонси» Сигурдссон перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году. В составе валлийской команды он провёл 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 голевых передач.
Видео доступно на официальной странице ФК «Эвертон» в социальной сети «Твиттер».