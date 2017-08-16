Иванович: результат игры с «Утрехтом» позитивный, «Зенит» мог пропустить больше

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевое поражение от «Утрехта» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
«Сложный, очень тяжёлый матч для нас. Мы знали, что игра будет такая. Мы потеряли много сил за последние недели. Думаю, этого и не хватило. Результат считаю позитивным — могли пропустить больше, тогда дома пришлось бы ещё тяжелее. Будем готовиться к следующему матчу, который нас ждет через три дня, а затем снова «Утрехт». Должны восстановиться, набрать свежести, и тогда все будет по-другому.
Начали контролировать игру — не получилось, потеряли несколько мячей. Потом немного потеряли уверенность. Когда играешь каждые три дня, нужно пытаться выигрывать на автомате. Будем стараться, чтобы не повторять ошибок в следующей встрече. Думаю, ответный матч сложится совсем по-другому.
Ждал ли от «Утрехта» такого типично голландского футбола? Да-да. Это было понятно, об этом мы говорили вчера. Уверен, дома сыграем гораздо лучше. Даже если бы счёт сегодняшней встречи остался 0:0, в любом случае нужно было бы забивать в Петербурге. За счёт чего можно исправить результат? Нужно действовать быстрее, переводить мяч с фланга на фланг. Тогда у наших нападающих появится возможность развить скорость и смогут забегать за спины защитников. Будет ли команда свежее? Будет-будет. Мы работали на сборах очень хорошо, мы готовы. Нужно только восстановиться после этой игры. Голова играет очень важную роль», — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».