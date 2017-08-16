Видео: как изменились игроки первой сборной России за 25 лет

Ровно 25 лет назад сборная России провела свой первый матч. 16 августа 1992 года россияне под руководством Павла Садырина в товарищеской встрече победили команду Мексики.
Матч проходил в Москве на стадионе «Локомотив» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 61-й минуте Валерий Карпин вывел сборную России вперед, реализовав пенальти. Пять минут спустя Дмитрий Попов удвоил преимущество хозяев.
«Чемпионат» предлагает читателям посмотреть, как изменились игроки первой сборной России за 25 лет.
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