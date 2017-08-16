Наставник «Црвены Звезды»: верим в свои силы перед матчами с «Краснодаром»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Краснодаром» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 17 августа.
«Наши ожидания очень высоки. Нам предстоит встретится с необычной командой. «Црвена Звезда» дошла до финальной квалификационной стадии турнира хорошо подготовленной, а наши игроки – мотивированными. Всё, что я могу пообещать сейчас – мы постараемся. У «Краснодара» солидная команда, в которую много инвестировали, с дорогими иностранными футболистами. Однако попытаемся адаптироваться к игре соперника. Мы верим в собственные силы.
Не обманем самих себя из-за результатов выступлений соперника на старте сезона РФПЛ. Все игры отличаются, особенно, когда речь идёт о сравнении встреч внутреннего чемпионата и еврокубков. Это большая ставка – два матча и шанс играть в групповом с лучшими клубами Европы.
Все игроки «Црвены Звезды», которые приехали в Россию, готовы к игре. У меня всегда есть идеи относительно стартового состава, но я не определяюсь с ним до последнего момента. Мы всегда стараемся делать на поле всё, на что способны. У нас есть план на игру с «Краснодаром. Забить гол на выезде будет здорово, но мы не можем выходить на поле только с мыслями о том, чтобы забить единственный гол сопернику. У нас есть план, которого будем придерживаться с первой и до последней минуты», — цитирует Милоевича официальный сайт «Црвены Звезды».