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Бехрами официально перешёл из «Уотфорда» в «Удинезе»

16 августа 2017, среда. 23:52 Футбол

Полузащитник «Уотфорда» Валон Бехрами продолжит карьеру в Италии. 32-летний футболист подписал контракт с «Удинезе». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления еще на один год, информирует официальный сайт итальянского клуба.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Бехрами провел 27 матчей (26 из них — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями, но получил семь желтых карточек.

Фото доступно на официальной странице ФК «Удинезе» в социальной сети «Твиттер».

Источник: Официальный сайт ФК "Удинезе" Сообщить об ошибке
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