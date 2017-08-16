Бехрами официально перешёл из «Уотфорда» в «Удинезе»

Полузащитник «Уотфорда» Валон Бехрами продолжит карьеру в Италии. 32-летний футболист подписал контракт с «Удинезе». Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления еще на один год, информирует официальный сайт итальянского клуба.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Бехрами провел 27 матчей (26 из них — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями, но получил семь желтых карточек.
Фото доступно на официальной странице ФК «Удинезе» в социальной сети «Твиттер».