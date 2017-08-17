Сарри: «Наполи» упустил очень много моментов, но в целом я доволен

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от домашней победы над «Ниццей» (2:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Учитывая, что сезон только начинается, мы сделали все возможное. Нам не хватает резкости перед воротами, отсюда вытекают проблемы с реализацией: мы создали очень много моментов, но забили всего дважды.
На данный момент я доволен командой. Мы могли бы сделать больше в последние 10 минут, но у «Ниццы» было преимущество в физической готовности, потому что они уже сыграли несколько официальных матчей. Я опасался, что в концовке мы можем подсесть", — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.
«Наполи» обыграл «Ниццу» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов