Болельщики «Реала» встретили Пике кричалками: «Он остаётся»

Болельщики «Реала» на ответном матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» вспомнили нашумевший твит защитника каталонцев Херарда Пике относительно того, что нападающий Неймар остаётся в каталонском клубе.
Фанаты мадридского «Реала» встретили Пике кричалками: «Он остается».
24 июля Пике выложил в «Твиттере» совместную фотографию с Неймаром и сопроводил её следующим комментарием: «Он остаётся». На позапрошлой неделе «ПСЖ» объявил о переходе Неймара.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча на Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона». К перерыву счет 2:0 в пользу мадридцев. В первом матче победил «Реал» — 3:1.
Пике: когда я опубликовал тот твит, то уже знал на 100%, что Неймар уйдёт