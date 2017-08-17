Зидан: в игре с «Барселоной» все были хороши, не только Асенсио

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответной встрече с «Барселоной» за Суперкубок Испании (2:0), оставшись довольным игрой всех подопечных, не только нападающего Марко Асенсио, отличившегося уже на 4-й минуте.
«В этом матче все были хороши, не только Асенсио. Мы очень хорошо начали сезон и завоевали два Суперкубка. Первая половина встречи получилась зрелищной, учитывая интенсивность нашей игры и работу с мячом. Во втором тайме соперник доставил нам неприятности, но мы рады результату.
Соперничество с «Барселоной»? Это начинается снова в Примере, нас ждёт трудный сезон», — цитирует французского специалиста издание AS.
«Реал» вновь обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании