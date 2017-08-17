Пике: сейчас в «Барселоне» не лучшее время, нужно признать, что «Реал» был лучше

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал поражение своей команды и в ответной встрече с «Реалом» (0:2) за Суперкубок Испании, признав, что соперники из Мадрида превзошли каталонцев.
«Соперники высоко прессинговали и быстро повели в счёте, конечно, это повлияло на настроение команды. Сейчас в клубе и в команде не лучшее время. Мы должны быть рядом друг с другом и идти вперед. Мы должны жить с этим поражением и признать, что Мадрид был лучше.
За девять лет моего пребывания здесь я в первые чувствую, что мы были хуже «Реала», — цитирует футболиста Marca.
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