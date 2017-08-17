Лабьяд: «Утрехт» вполне мог забить «Зениту» больше одного гола

Автор победного гола в ворота «Зенита» Закария Лабьяд после успеха «Утрехта» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы отметил, что команда из Нидерландов вполне могла выиграть и с более комфортным результатом.
«Очень жаль, что счёт 1:0 сохранился до финального свистка. Мы вполне могли забить больше, учитывая все шансы для взятия ворот, которыми мы располагали. Но это фантастический результат для нас. «Зенит» — хорошая команда, но даже после гола мы всё ещё продолжали создавать возможности», — отметил после матча Лабьяд в эфире Fox Sports.
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