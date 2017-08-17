Менеджер «Барселоны»: мы близки к приобретению Коутиньо и У. Дембеле

«Барселона» может в ближайшее время приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле и полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщил генеральный менеджер каталонского клуба Пеп Сегура.
«В ближайшие дни мы усилим состав команды. Мы близки к приобретению Коутиньо и Дембеле, но пока сделки не состоятся, больше ничего сказать на этот счёт не можем. Надеемся, что эти футболисты будут играть в футболке «Барселоны», — приводит слова Сегуры Marca.
Ранее сообщалось, что Коутиньо сказал наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу, что больше не будет играть за «Ливерпуль».
Спортивный директор «Боруссии» М считает, что У. Дембеле вредит футболу