Зидан: Иско может быть больно, но впереди более 65 матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что у полузащитника Иско будет возможность проявить себя по ходу сезона-2017/18. Французский специалист сказал об этом после ответного матча розыгрыша Суперкубка Испании с «Барселоной». «Королевский клуб» выиграл со счётом 2:0 и завоевал трофей, а Иско остался на скамейке запасных и на поле не вышел.
«У меня замечательная команда, и ротация на игре не сказывается. На этот раз не вышел на поле Иско, который в первом матче показал отличную игру. Ему может быть больно, но впереди более 65 матчей. Когда делаешь три-четыре замены и динамика команды не меняется, то можно быть удовлетворённым этим», — цитирует Зидана Marca.
Асенсио считает, что Иско заслужил аплодисменты на стадионе «Камп Ноу»