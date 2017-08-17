Вальверде: Луис Суарес? Надо дождаться результатов обследования

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде пока не знает о степени серьёзности травмы нападающего Луиса Суареса. Уругвайский футболист получил повреждение колена в ответном матче розыгрыша Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».
«Суарес получил удар в колено, но нужно дождаться завтрашнего дня и результатов обследования», — приводит слова рулевого каталонской команды Marca.
«Барселона» проиграла «Реалу» со счётом 0:2 и позволила сопернику завоевать трофей. В первой игре на своём поле сине-гранатовые также потерпели поражение (1:3).
Вальверде: «Реал» тоже будет проигрывать