Зидан сравнялся с дель Боске по титулам, уступая лишь Муньосу и Моловни

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сравнялся по выигранным титулам в «Королевском клубе» с экс-наставником команды Висенте дель Боске, возглавлявшим команду с 1999 по 2003 год. После победы в розыгрыше Суперкубка Испании у Зидана уже семь титулов у руля «сливочных». Французский специалист возглавил команду по ходу сезона-2015/16, дважды выиграв с тех пор Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок страны.
В данный момент Зидан уступает лишь бывшим наставникам «Реала» Мигелю Муньосу (14 титулов, возглавлял команду с 1959 по 1974 год) и Луису Моловни (8 трофеев, возглавлял «Реал» с перерывами с 1974 по 1990 год).