Диего Коста: моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста отметил, что его следующий клуб уже определён. Футболист сборной Испании подчеркнул, что намерен вернуться в мадридский «Атлетико».
«Моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико». Но существует одна проблема: «Челси» не хочет отпускать меня. Тем не менее я верю, что в создавшемся положении найдётся решение. Я возвращаюсь в Испанию», — приводит слова Диего Косты Globoesporte.
Ранее сообщалось, что руководство «Челси» может подать судебный иск в отношении нападающего в случае, если футболист продолжит игнорировать указания клуба вернуться к тренировочному процессу.
«Депортиво» заинтересован в услугах Диего Косты на правах аренды