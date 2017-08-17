К.-П. Боатенг: не хочу играть за «Лас-Пальмас», семья – на первом месте

Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг прокомментировал своё решение об уходе из испанского клуба. Футболист подтвердил, что оно обусловлено семейными обстоятельствами.
«Это очень сложный день для меня, я не хочу продолжать играть за «Лас-Пальмас». Это моё решение, и ответственность за него несу я. Я очень скучаю по своей семье. Раньше не чувствовал себя таким сильным, а теперь – наоборот. Приходится очень нелегко, когда рядом нет твоего сына. На первом месте должна быть семья», — приводит слова Боатенга Marca.
Ранее сообщалось, что Боатенг может продолжить карьеру во франкфуртском «Айнтрахте».