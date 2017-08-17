Эффенберг: игра с «Баварией» в 1-м туре является для «Байера» преимуществом

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что леверкузенскому «Байеру» очень повезло в том, что команда встречается с мюнхенцами в 1-м туре чемпионата Германии. С подопечными Карло Анчелотти леверкузенцы померятся силами на выезде.
«Игра с «Баварией» в 1-м туре является для «Байера» преимуществом. Поскольку когда «Бавария» наберёт форму, тебе больше на удастся уйти с поля победителем. А вот в первой игре дела обстоят несколько по-иному. И если тебе немного улыбнётся удача, то можно добиться и положительного результата», — приводит слова Эффенберга интернет-портал Goal.
Матч между «Байером» и «Баварией» состоится 18 августа.
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