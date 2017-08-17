Зидан не считает «Реал» фаворитом в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хочет слышать о том, что его команда в предстоящем сезоне является главным претендентом на победу в чемпионате Испании. Французский специалист сказал об этом после ответного матча Суперкубка Испании с «Барселоной». Играя на своём поле, «Королевский клуб» одержал победу со счётом 2:0 и завоевал трофей.
«Реал» — фаворит? Это не так. Сезон будет длинным и трудным. Мы ещё не одержали победы. Как и в минувшем сезоне, мы должны будем бороться за победу в национальном первенстве до последнего тура. И команда знает об этом», — приводит слова Зидана Marca.
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