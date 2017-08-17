«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо попал в сферу интересов «Ромы». Gazzetta dello Sport пишет, что римляне решили переключиться на 29-летнего футболиста после того, как не смогли договориться о переходе Рияда Мареза из «Лестер Сити».
Несмотря на то что Куадрадо является важным игроком для «Ювентуса», Массимилиано Аллегри может согласиться на продажу с учётом того, что в команде уже есть Дуглас Коста и Федерико Бернардески, а также ожидается прибытие Бальде Кейта из «Лацио».
«Роме» Хуан Куадрадо может обойтись в € 30 млн, однако сам футболист не горит желанием уходить.
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