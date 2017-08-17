«Манчестер Юнайтед» подождёт с покупкой вингера до января

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью согласился подождать до января с покупкой вингера для своей команды, сообщает ESPN GB.
Моуринью попросил у руководства клуба приобрести четырёх игроков. Три трансфера — Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Неманья Матич – уже были осуществлены, а переговоры с «Интером» по поводу перехода Ивана Перишича затянулись. Моуринью уведомили, что трансфер может быть осуществлён только в случае продажи кого-то из теперешнего состава, но наставник «МЮ» решил не разрушать целостности команды.
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