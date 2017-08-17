Менеджер «Барселоны»: контракт Месси? Вопрос ясен, но он в компетенции Бартомеу

Генеральный менеджер «Барселоны» Пеп Сегура не подтвердил, что нападающий команды Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом. Ранее сообщалось, что футболист сборной Аргентины 15 июля продлит соглашение с испанским грандом до лета 2021 года.
«Контракт Месси? Формально вопрос ясен, однако он в компетенции президента клуба Бартомеу. Месси – футболист с психологией победителя, и необходимо обеспечить его соответствующей поддержкой. Он и остальные футболисты команды вновь будут гордиться тем, что защищают цвета «Барселоны», — приводит слова Сегуры AS.